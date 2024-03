PM मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई, जानें क्या कहा?

PM Modi Congratulate Shehbaz Sharif: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (5 मार्च) को शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दोबारा चुने जाने पर बधाई दी. एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर @CMShehbaz को बधाई.’

एक दिन पहले संसदीय सत्र में चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. वह क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की जगह अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक इसी पद पर रहे. एक बार फिर अविश्वास मत के बाद उन्होंने खान को बाहर कर दिया. शहबाज तीन बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं.

Congratulations to @CMShehbaz on being sworn in as the Prime Minister of Pakistan.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 5, 2024