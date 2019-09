नई दिल्‍ली: देश के एक 16 साल के छात्र ने बेहद कठिन मानी जाने वाली तेनाली परीक्षा (महापरीक्षा) के 14 स्तरों को सबसे कम समय में पास करने की सफलता हासिल की है. इस पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 16 साल के छात्र प्रियव्रत को बधाई देते हुए कहा है कि कल इतिहास रच गया. प्रधानमंत्री ने कहा, प्रियव्रत को इस उपलब्‍धि के लिए बधाई, उनकी उपलब्‍धि कई लोगों के लिए प्रेरणा स्‍त्रोत का काम करेगी.

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ”कल 16 साल के प्रियव्रत ने इतिहास रचा है. उन्‍होंने अपने पिता से वेद और न्‍याय पढ़ते हुए उन्‍होंने सभी व्‍याकरण महाग्रंथ पढ़े और सबसे कम उम्र में तेनाली परीक्षा के 14 लेविल ‘महापरीक्षा’ पास की है.”

Congratulations to Priyavrata for this feat. His achievement will serve as a source of inspiration for many! https://t.co/jIGFw7jwWI

भारतीय अकादमी तेनाली परीक्षा को सपोर्ट करती है. यह एक अनोखा संस्‍थान है, जो एक ओपन यूनिवर्सिटी की तरह काम करता है. देश में छात्र अपने गुरु के यहां रहते हैं और परंपरगत तरीके गृह गुरुकुलम पद्धति से ज्ञान हासिल करते हैं. साल में दो बार सभी गुरु अपने शिष्‍यों के साथ तेनाली परीक्षा के लिखित और मौखिक सेमेस्‍टर एग्‍जाम में शामिल होने कांची मठ आते हैं.

History was created yesterday by 16year old Priyavrata S/o Smt Aparna and Sri DevadattaPatil While studying Veda&Nyaya from his father he studied all Vyakarana MahaGranthas from Sri MohanaSharma, passed 14 levels of Tenali Pariksha Youngest to pass the MahaPariksha @narendramodi pic.twitter.com/VV0BfdZAOC

