PM मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को दी बधाई, रूस के राष्ट्रपति चुनाव में हासिल की रिकॉर्ड जीत

PM Modi Congratulates Vladimir Putin: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को दोबारा रूस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है. उन्होंने सोमवार को एक्स पर लिखा, ‘व्लादिमीर पुतिन को रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई. आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं.’

Warm congratulations to H.E. Mr. Vladimir Putin on his re-election as the President of the Russian Federation. Look forward to working together to further strengthen the time-tested Special & Privileged Strategic Partnership between India and Russia in the years to come.…

