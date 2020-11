नई दिल्ली: देश में कोरोना का कहर जारी है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं. देश की जनता को अब कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है. इस बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी देश की तीन बड़ी कोविड वैक्सीन सेंटर पहुंचेंगे. अपने दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी अहदाबाद के Zydus Biotech Park पहुंच गए हैं. Also Read - India Corona Update: 24 घंटे में कोरोना के 41 हजार से ज्यादा मामले, 485 लोगों की मौत, अब साढ़े चार लाख से ज्यादा एक्टिव मामले

Zydus बायोटेक पार्क में पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की टीम से मुलाकात करेंगे और वैक्सीन के प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट लेंगे. इसके साथ ही वे इस बात की जानकारी लेंगे कि अभी वैक्सीन के आने में कितने दिनों का वक्त लग सकता है. Also Read - Corona Vaccine: पीएम मोदी आज देश के 3 वैक्सीन सेंटर्स का करेंगे दौरा, कर सकते हैं ये बड़ी घोषणा

Prime Minister Narendra Modi arrives at Gujarat’s Ahmedabad, to visit the Zydus Biotech Park to review the #COVID19 vaccine development Also Read - चक्रवात निवार : प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से की बात, मुआवजे का ऐलान

Later today, the PM will visit Bharat Biotech in Hyderabad and Serum Institute of India in Pune pic.twitter.com/EtDNh5vKMY

