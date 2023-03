PM मोदी ने हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया, 850 करोड़ से विकसित IIT धारवाड़ के कैंपस का उद्घाटन किया

धारवाड़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन पर “दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म” राष्ट्र को समर्पित किया. अधिकारियों ने कहा कि इस रिकॉर्ड को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है. 1,507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है. वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को धारवाड़ में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से विकसित स्थाई परिसर का उद्घाटन किया. आईआईटी परिसर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही फरवरी 2019 में रखी थी.

मोदी ने यहां एक कार्यक्रम में क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए होसापेटे-हुबली-तीनाईघाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन के उन्नयन को भी समर्पित किया. 530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित, विद्युतीकरण परियोजना विद्युत कर्षण पर निर्बाध ट्रेन संचालन स्थापित करती है.

पुनर्विकसित होसपेटे स्टेशन यात्रियों को सुविधाजनक और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा. इसे हम्पी स्मारकों के समान डिजाइन किया गया है. पीएम ने हुबली-धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 520 करोड़ रुपए है.