प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा की, SRCC के शताब्दी समारोह में हुए शामिल

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो से सफर किया. वह श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. मेट्रो में सफर के दौरान प्रधानमंत्री को आम यात्रियों के बीच देखा गया. इस दौरान उन्होंने मेट्रो में मौजूद लोगों से बातचीत भी की. प्रधानमंत्री के अचानक मेट्रो से यात्रा करने का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. SRCC देश के प्रमुख कॉलेजों में शामिल है और उसके 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होने पहुंचे. यह सफर खास चर्चा में रहा.
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। वे श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।
(सोर्स: डीडी न्यूज़) pic.twitter.com/N2KDFC0LnU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2026
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