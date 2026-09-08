PM मोदी के वेलकम में बजा ‘आरी-आरी’, धुरंधर स्टाइल में हुई एंट्री... क्या आपने देखा Video?

PM Modi Dhurandhar Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज वडोदरा पहुंचते ही, ऐसा माहौल बन गया कि हर किसी का ध्यान उनकी एंट्री पर गया. दरअसल, पीएम का स्वागत ‘धुरंधर’ फिल्म के मशहूर गाने ‘आरी-आरी’ के साथ किया गया. बता दें कि वह गुजरात के वडोदरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने NaMo for Viksit Bharat कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने 35,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए, जो सिर्फ सुविधाजनक ही नहीं बल्कि समय के साथ कदम मिलाकर चलने वाली भी हो.
पीएम मोदी ने वडोदरा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का काम पूरा होने को भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि DFC वडोदरा से जुड़ गया है और अब 2,800 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है. पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2004 का था और 2006 में इसे लागू करने के लिए एक विशेष कंपनी बनाई गई थी, लेकिन 2014 तक इसमें कोई काम नहीं देखा गया.
#WATCH | Gujarat | PM Modi receives an enthusiastic welcome from the crowd attending the ‘NaMo for Viksit Bharat’ event in Vadodara
(Video source: ANI/DD) pic.twitter.com/klrHAJri9T
— ANI (@ANI) September 8, 2026
वडोदरा दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री ने कई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई. उन्होंने फ्रेट ट्रेन सेवाओं को रवाना किया, साथ ही टांडा रोड और वडोदरा के प्रतापनगर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा की शुरुआत भी की. इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा के 3 महत्वपूर्ण सेक्शन से जुड़े विकास कार्यों की आधारशिला रखी. रेलवे और हाईवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे. गुजरात सरकार की कई पहलों को भी इसमें शामिल किया गया है. अब वडोदरा में पीएम का यह दौरा फिल्मी अंदाज में हुए ‘धुरंधर’ स्वागत की वजह से चर्चा में है.
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