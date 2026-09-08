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PM मोदी के वेलकम में बजा ‘आरी-आरी’, धुरंधर स्टाइल में हुई एंट्री... क्या आपने देखा Video?

पीएम मोदी का वडोदरा में धुरंधर अंदाज में स्वागत हुआ. उनके वेलकम के लिए आरी-आरी गाना बजाया गया. प्रधानमंत्री ने 2800 KM DFC पूरा होने को बड़ी उपलब्धि बताया, साथ ही 35,000 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, लोकार्पण किया.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 8, 2026, 5:03 PM IST
PM मोदी के वेलकम में बजा ‘आरी-आरी’, धुरंधर स्टाइल में हुई एंट्री... क्या आपने देखा Video?
पीएम मोदी ने वडोदरा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का काम पूरा होने को भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. (Photo from IANS)
  • वडोदरा में आज पीएम मोदी का धुरंधर अंदाज में स्वागत हुआ
  • उन्होंने 2800+ किमी लंबे DFC का काम पूरा होना बड़ी उपलब्धि बताया
  • प्रधानमंत्री ने ₹35,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया
  • वडोदरा से फ्रेट ट्रेन और नई पैसेंजर ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई

PM Modi Dhurandhar Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज वडोदरा पहुंचते ही, ऐसा माहौल बन गया कि हर किसी का ध्यान उनकी एंट्री पर गया. दरअसल, पीएम का स्वागत ‘धुरंधर’ फिल्म के मशहूर गाने ‘आरी-आरी’ के साथ किया गया. बता दें कि वह गुजरात के वडोदरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने NaMo for Viksit Bharat कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने 35,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए, जो सिर्फ सुविधाजनक ही नहीं बल्कि समय के साथ कदम मिलाकर चलने वाली भी हो.

2800 किमी का DFC का काम पूरा

पीएम मोदी ने वडोदरा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का काम पूरा होने को भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि DFC वडोदरा से जुड़ गया है और अब 2,800 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है. पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2004 का था और 2006 में इसे लागू करने के लिए एक विशेष कंपनी बनाई गई थी, लेकिन 2014 तक इसमें कोई काम नहीं देखा गया.

और पढ़ें: BRICS समिट से पहले मिलेंगे PM मोदी और पुतिन, Su-57 डील पर लग सकती है मुहर!

फ्रेट ट्रेन से नई पैसेंजर ट्रेन तक बड़ी सौगात

वडोदरा दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री ने कई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई. उन्होंने फ्रेट ट्रेन सेवाओं को रवाना किया, साथ ही टांडा रोड और वडोदरा के प्रतापनगर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा की शुरुआत भी की. इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा के 3 महत्वपूर्ण सेक्शन से जुड़े विकास कार्यों की आधारशिला रखी. रेलवे और हाईवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे. गुजरात सरकार की कई पहलों को भी इसमें शामिल किया गया है. अब वडोदरा में पीएम का यह दौरा फिल्मी अंदाज में हुए ‘धुरंधर’ स्वागत की वजह से चर्चा में है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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