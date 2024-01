Bangladesh Polls: PM मोदी ने शेख हसीना को किया फोन, बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत की दी बधाई

Bangladesh News Today: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार चौथी बार भारी मतों से जीतकर सत्ता में वापसी की है. शेख हसीना की पार्टी ने 299 सीटों पर हुए चुनाव में 223 पर जीत दर्ज की है. शेख हसीना (Sheikh Hasina News) की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने फोन कर उनसे बात की. PM मोदी ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष से कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ ‘स्थायी और जन केंद्रित’ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

Spoke to Prime Minister Sheikh Hasina and congratulated her on her victory for a historic fourth consecutive term in the Parliamentary elections. I also congratulate the people of Bangladesh for the successful conduct of elections. We are committed to further strengthen our…

— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2024