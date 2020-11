Diwali 2020: हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे. जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर (Longewala Border) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जवानों को संबोधित किया और उनका हौसला बढ़ाया. पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी वीरों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बधाई. Also Read - Diwali 2020 Asthma Patient: अगर आप भी हैं अस्थमा के मरीज तो जानें कैसे इस दिवाली के दौरान अपनी सेहत का रखें ख्याल

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके शौर्य को नमन करते हुए भारतवासी मजबूती से खड़े हैं. भारत आज सुरक्षित है, क्योंकि भारत के पास सुरक्षा लिए आप जैसे बेटे-बेटियां हैं. जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और राजनैतिक इच्छा भी.

प्रधानमंत्री ने देश के दुश्‍मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत ‘प्रचंड जवाब’ देने में सक्षम है. उन्‍होंने कहा, ‘आज भारत की रणनीति साफ है, स्पष्ट है. आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश होती है तो, जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलता है.’

#WATCH | Rajasthan: PM Narendra Modi and members of Indian Armed Forces chant 'Bharat Mata ki Jai' at Longewala in Jaisalmer.

The Prime Minister is in Longewala to celebrate #Diwali with security forces. pic.twitter.com/gkWfvIxjQw

— ANI (@ANI) November 14, 2020