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Pm Modi Donald Trump Phone Call India Denies Elon Musk Entry

PM मोदी और ट्रंप के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे मस्क? विदेश मंत्रालय ने बताया सच

हाल ही में एक खबर ने काफी हलचल पैदा कर दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी र

हाल ही में एक खबर ने काफी हलचल पैदा कर दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल में अरबपति एलन मस्क भी शामिल थे? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह एक असामान्य स्थिति थी, जहां एक निजी व्यक्ति दो देशों के शीर्ष नेताओं की बातचीत में मौजूद था.