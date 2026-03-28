PM मोदी और ट्रंप के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे मस्क? विदेश मंत्रालय ने बताया सच

हाल ही में एक खबर ने काफी हलचल पैदा कर दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी र

Published date india.com Published: March 28, 2026 3:33 PM IST
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PM मोदी और ट्रंप के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे मस्क? विदेश मंत्रालय ने बताया सच

हाल ही में एक खबर ने काफी हलचल पैदा कर दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल में अरबपति एलन मस्क भी शामिल थे? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह एक असामान्य स्थिति थी, जहां एक निजी व्यक्ति दो देशों के शीर्ष नेताओं की बातचीत में मौजूद था.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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