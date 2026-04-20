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क्या आपने देखा PM मोदी के बंगाल दौरे का ये वीडियो, लगातार बना रहा रिकॉर्ड, एक ही दिन में 100M व्यूज
पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान, पीएम मोदी ने झालमुड़ी का आनंद लिया और लोगों से बातचीत की. इसे जुड़े उनके वीडियो-फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, वहीं ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया.
पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच, पीएम मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला. उन्होंने झाड़ग्राम में एक छोटी-सी दुकान पर रुककर झालमुड़ी का स्वाद लिया. कड़ी सुरक्षा और व्यस्त शेड्यूल के बीच, प्रधानमंत्री का दुकान पर रूकना लोगों के लिए खास बन गया. पीएम मोदी ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसकी तस्वीरें शेयर की. फोटो में वे लोगों के बीच खड़े होकर झालमुड़ी खाते और बातचीत करते नजर आए.
लोगों से जुड़ने की कोशिश या चुनावी रणनीति?
इस दौरान, पीएम मोदी ने सिर्फ झालमुड़ी ही नहीं खाई बल्कि वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की. उन्होंने कुछ लोगों को झालमुड़ी भी बांटी, जिससे माहौल काफी हल्का और अपनापन से भरा लग रहा था. कई लोग इसे जनता से जुड़ने की कोशिश मान रहे हैं, तो कुछ इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं.
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CM ममता को रास नहीं आया ये सब
वहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह सब रास नहीं आया. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को ‘ड्रामा’ करार दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि झालमुड़ी पहले से तैयार थी और पूरा सेटअप कैमरों के साथ प्लान किया गया था. ममता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बाहर से लोगों को लाते हैं.
उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जताई और समर्थकों से सतर्क रहने की अपील की. इस तरह, एक तरफ जहां पीएम मोदी का यह अंदाज चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.
PM मोदी ने भी TMC पर साधा निशाना
झालमुड़ी में इस छोटे से ब्रेक के बाद, पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में TMC सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आम लोगों को घर बनाने से लेकर रोजमर्रा के कामों के लिए भी सिंडिकेट पर निर्भर रहना पड़ता है.
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के नेता जनता की समस्याओं से ज्यादा अपने फायदे में लगे हुए हैं. साथ ही, उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है.
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