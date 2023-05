जम्मू सड़क हादसे पर PM Modi जताया दुख, मुआवजे का किया एलान

J&K Bus Accident: जम्मू में मंगलवार (30 मई) को हुई सड़क दुर्घटना में कम से कम दस लोगों की मौत हो गई और करीबन 55 लोग घायल हो गए. इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है साथ ही मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की घोषणा की.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने मोदी के हवाले से ट्वीट किया, ‘जम्मू-कश्मीर में बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए, पीएम @narendramodi ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.’