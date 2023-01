PM मोदी ने नेपाल विमान हादसे पर शोक जताया, कहा- दुखी परिवारों के साथ हूं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल में हुए विमान हादसे में दुःख जताया है. पीएम मोदी ने विमान हादसे को लेकर ट्वीट किया है. पीएम मोदी ने कहा कि वह नेपाल में हुए विमान हादसे से दुखी हैं, जिसमें भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘नेपाल में दुखद विमान दुर्घटना से दुखी हूं, जिसमें भारतीय नागरिकों सहित कई बहुमूल्य जानें चली गईं. दुख की इस घड़ी में मेरे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं.’’

ज्ञात हो कि नेपाल में पिछले 30 साल से ज्यादा समय में सबसे भीषण हादसे में एक यात्री विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई. विमान में पांच भारतीय नागरिकों समेत 72 लोग सवार थे.