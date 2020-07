नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को सुबह मध्‍य प्रदेश के राज्‍यपाल एवं बीजेपी के सीनियर नेता रहे लालजी टंडन के निधन पर दुख जाता है. मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का सुबह लखनऊ में मेदांता अस्पताल में निधन हो गया. वह 85 वर्ष के थे. Also Read - PM Narendra Modi अब आप करें अपने 'मन की बात', शिकायत करें या दें कोई सुझाव

पीएम ने टि्वटर पर लालजी टंडन के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "श्री लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा. उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई और हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया. उनके निधन से मैं दुखी हूं."

Shri Lalji Tandon will be remembered for his untiring efforts to serve society. He played a key role in strengthening BJP in Uttar Pradesh. He made a mark as an effective administrator, always giving importance of public welfare. Anguished by his passing away: PM Narendra Modi pic.twitter.com/gRzrGQigOu

— ANI (@ANI) July 21, 2020