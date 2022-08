नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाओला मायनो के निधन पर शोक जताया . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं उनके पूरे परिवार के साथ हैं. पाओला मायनो का बीते शनिवार को इटली में निधन हो गया और मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया.Also Read - कांग्रेस प्रमुख Sonia Gandhi की मां Paola Maino का इटली में निधन, जयराम रमेश ने दी जानकारी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. ईश्वर उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. Also Read - अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के बोल भी हुए 'आजाद', निष्पक्ष चुनाव के लिए दिए ये सुझाव

Sad to learn about the passing away of Mrs. Paola Maino, mother of Congress President Smt. Sonia Gandhi. My heartfelt condolences to her and her family. May God give her strength to bear this irreparable loss.

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ” सोनिया गांधी जी की मां पाओला मायनो के निधन पर मेरी श्रद्धांजलि. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें. शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ है.”

Prime Minister Narendra Modi expresses “condolences to Sonia Gandhi Ji on the passing away of her mother, Mrs. Paola Maino. May her soul rest in peace. In this hour of grief, my thoughts are with the entire family.” https://t.co/qEfdoRETwp pic.twitter.com/78tAIgyBJb

