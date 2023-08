Hindi India Hindi

Pm Modi First Reaction On Chandrayaan 3 Successfully Land On Moon

चांद पर भारत का परचम, Chandrayaan 3 की सफलता पर PM Modi ने कहा- पूरे देश के लिए गर्व का समय

भारत का chandrayaan 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ हो चुकी है. इसे लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, जानिये...

PM Modi First Reaction on Chandrayaan 3 Land on Moon: चंद्रयान 3 ने भारत की सफलता का परचम चांद पर लहरा दिया है. भारत के कदम चांद के उस हिस्से पर पड़े हैं, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है. 6 बजकर 4 मिनट होते ही चंद्रयान 3 (Chandrayaan 3 Landing on Moon) चांद पर लैंड हो गया. चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट-लैंडिंग (Soft Landing) कराने की प्रक्रिया शाम लगभग 5:45 बजे शुरू हुई. लैंडिंग होते ही ये कारनामा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है. अब तक अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ इस तकनीक में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन बेहद ख़ास बात ये है कि इनमें से किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ (Soft landing’ at the South Pole) नहीं करा पाई है.

भारत ने 14 जुलाई को ‘लॉन्च व्हीकल मार्क-3’ (LVM3) रॉकेट के जरिए 600 करोड़ रुपये की लागत वाले अपने तीसरे चंद्र मिशन-‘चंद्रयान-3’ की लॉन्चिंग की थी. इस सफलता के मौके को पूरा देश देख रहा है, वहीं पीएम मोदी ने भी चंद्रयान 3 को उतरते हुए पीएम मोदी ने भी लाइव (Chandrayaan 3 Landing Live Video) देखा.

ISRO की इस सफलता पर पीएम मोदी ने (PM Modi Statement on Chandrayaan 3 Landing on Moon) कहा कि ये बेहद गर्वित करने वाला पल है. पूरी दुनिया दंग रह गई है कि भारत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है. ये देश के लिए मील का पत्थर है. Chandrayaan 3 Mission को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई. देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई.

पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के लोगों का सामर्थ्य का भी असर है, जिससे इस पूरे अभियान को सफलता मिली है. भारत ने चांद की ऊंचाई को, चांद को छू लिया है.

