Gujarat Election Results 2022: गुजरात में BJP की ऐतिहासिक जीत पर PM मोदी का आया रिएक्शन, Tweet कर कही यह बात

Gujarat Himachal Election Results 2022: गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर ‘कमल’ खिला है. चुनाव आयोग (Election Commission Of India) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 156 सीटें आती दिख रही हैं. राज्य में BJP (Gujarat BJP Total Seats) 139 सीटें जीत चुकी हैं और 17 पर आगे चल रही हैं. वहीं, कांग्रेस 17 सीटों पर सिमटती दिख रही है. राज्य में आम आदमी पार्टी (Gujarat AAP Seats) को पांच और निर्दलीय ने तीन सीटें जीती हैं. समाजवादी पार्टी के हिस्से में भी एक सीट आई है.

Thank you Gujarat. I am overcome with a lot of emotions seeing the phenomenal election results. People blessed politics of development and at the same time expressed a desire that they want this momentum to continue at a greater pace. I bow to Gujarat’s Jan Shakti. — Narendra Modi (@narendramodi) December 8, 2022