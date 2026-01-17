  • Hindi
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को PM मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी, लग्जरी बर्थ और फूड फ्री, जानिए किराया, रूट, स्टॉपेज

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ट्रेन हावड़ा (कोलकाता) से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी, यह देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस है.

Published date india.com Updated: January 17, 2026 8:59 AM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह ट्रेन हावड़ा (कोलकाता) से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी, यह देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस है. यह सेमी-हाई स्पीड ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को तेज, आरामदायक और सुरक्षित बनाएगी. यह ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, यह राजधानी एक्सप्रेस जैसी पुरानी ट्रेनों का आधुनिक विकल्प बनेगी. उद्घाटन के बाद नियमित सेवाएं जल्द शुरू होंगी. 2026 में कुल 12 ऐसी ट्रेनें लॉन्च होने वाली हैं.

वंदे भारत स्लीपर रूट (Route)

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा (Howrah) – कामाख्या (Kamakhya/Guwahati) रूट पर चलेगी. कुल दूरी: लगभग 958 किमी
यात्रा समय: लगभग 14 घंटे (पुरानी ट्रेनों से करीब 3 घंटे कम)
अधिकतम स्पीड: 180 किमी/घंटा (सर्विस स्पीड: 130 किमी/घंटा)
यह ओवरनाइट जर्नी होगी, शाम को शुरू होकर सुबह पहुंचेगी. दो रेक (ट्रेन सेट) इस रूट पर आवंटित हैं.

वंदे भारत स्टॉपेज (Stoppages)

ट्रेन हावड़ा से कामाख्या के बीच 13 स्टेशनों पर रुकेगी.

  • बंदेल
  • नवद्वीप धाम
  • कटवा
  • अजीमगंज
  • न्यू फरक्का
  • मालदा टाउन
  • अलुआबारी रोड
  • न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी)
  • जलपाईगुड़ी रोड
  • न्यू कूच बिहार
  • न्यू अलीपुरद्वार
  • न्यू बोंगाईगांव
  • रंगिया

ये स्टॉपेज पश्चिम बंगाल के कई जिलों (हावड़ा, हुगली, पूर्वी बर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार) और असम (बोंगाईगांव, कामरूप) को कवर करते हैं.

वंदे भारत किराया (Fare Structure)

वंदे भारत स्लीपर पूरी तरह एसी ट्रेन है, जिसमें केवल 3AC, 2AC और 1AC क्लास हैं. कोई स्लीपर (नॉन-AC) नहीं है. वंदे भारत स्लीपर की न्यूनतम चार्जेबल दूरी 400 किमी है. इसमें कम दूरी पर भी इतना ही किराया है. जानिए किस क्लास का कितना किराया है.

किराया प्रति किमी: 3AC – ₹2.4, 2AC – ₹3.1, 1AC – ₹3.8 (GST अतिरिक्त)

इसमें कोई डायनामिक फेयर नहीं लगेगा, फिक्स्ड स्ट्रक्चर रहेगा. इसमें फूड किराए में शामिल रहेगा. इसमें कोई RAC या वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, केवल कन्फर्म बर्थ बुकिंग होगी. सभी बर्थ ट्रेन शुरू होने के पहले दिन से उपलब्ध रहेंगे. इसमें कोई VIP कोटा नहीं होगा.

हावड़ा-कामाख्या रूट किराया (GST अतिरिक्त):

  • 3AC: ₹2,300 (कुछ स्रोतों में ₹2,299)
  • 2AC: ₹3,000 (कुछ में ₹2,970)
  • 1AC: ₹3,600 (कुछ में ₹3,640)

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे. जिसमें 11 थर्ड AC होंगे जिसमें 611 बर्थ होंगे, 4 कोच सेकंड AC होंगे जिसमें 188 बर्थ होंगे, 1 कोच फर्स्ट AC होगा, जिसमें कुल 24 बर्थ होंगे. इस तरह सभी कोच में कुल 823 बर्थ होंगे.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के खास फीचर्स

  • कवच सेफ्टी सिस्टम,
  • ऑटोमैटिक दरवाजे,
  • बेहतर सस्पेंशन,
  • रीजनल फूड मेन्यू,
  • इमरजेंसी कम्युनिकेशन,
  • हाई-क्लास बेडरोल्स और सैनिटेशन.

यह राजधानी से बेहतर और तेज यात्रा का विकल्प होगा. यह नई ट्रेन पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी.

