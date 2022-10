Vande Bharat Express Train From Una to Delhi: हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express Train) को हरी झंडी रवाना किया. इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे. वंधे भारत ट्रेन दिल्ली से ऊना सिर्फ सवा पांच घंटे में पहुंचेगी. इस ट्रेन में 16 कोच हैं और इसकी रफ्तार 130 किमी प्रति घंटा होगी. यह ट्रेन ऊना के अंब अंदौरा स्टेशन (Amb Andaura Railway Station) से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway station) के बीच चलेगी. अधिकारियों ने कहा कि नयी वंदे भारत ट्रेन पहले की ट्रेन की तुलना में अधिक उन्नत और हल्की है तथा कम अवधि में तेज गति से चलने में सक्षम है.Also Read - Top 10 News 13th October: हिमाचल प्रदेश में आज PM मोदी चौथी वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, कर्नाटक हिजाब बैन मामले में SC सुनाएगा फैसला

दिल्ली से ऊना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी और अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब तथा ऊना में रुकेगी. यह महज 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इस ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रा का एक आरामदायक और तेज माध्यम प्रदान करने में मदद मिलेगी. बता दें कि यह देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन है, अन्य 3 ट्रेन नई दिल्ली-वाराणसी और नई दिल्ली-माता वैष्णो देवी कटरा, गांधीनगर और मुंबई के बीच चलाई जा रही हैं.

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी के ऊना के पेखुबेला हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया. प्रधानमंत्री बाद में राज्य के दो जिलों में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने और आधारशिला रखने के बाद ऊना और चंबा जिलों में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे. पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश का यह नौवां दौरा है. हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.