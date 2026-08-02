'पीएम मोदी ने बेटी को नया जीवन दिया...', वायरल वीडियो वाली नाबालिग की मां बोलीं- आज मिला सबसे बड़ा तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी के बाद वायरल वीडियो में दिखी 15 साल की लड़की की मां ने इसे बेटी के लिए नई शुरुआत बताया. मां ने पीएम का आभार जताया और कहा कि गलती मानने के बाद बच्चों को दूसरा मौका मिलना चाहिए.

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पीएम मोदी की माफी के बाद लड़की की मां ने जताया आभार.

15 वर्षीय किशोरी ने वीडियो जारी कर मांगी माफी.

सोशल मीडिया और नाबालिगों की भूमिका पर फिर बहस तेज हुई.

मामले में कानूनी प्रक्रिया और जांच अभी जारी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली 15 साल की लड़की के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. लड़की की मां ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनकी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है. मां का कहना है कि गलती करने के बाद भी यदि किसी बच्चे को सुधार का अवसर दिया जाए, तो ये उसके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है.

ये मामला उस समय चर्चा में आया जब जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किशोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था. इस घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शिकायत दर्ज की गई. हालांकि, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से संयम और क्षमा का संदेश देते हुए कहा कि गुस्से या प्रतिशोध से समस्याओं का समाधान नहीं होता.

लड़की का माफी वाला वीडियो वायरल

प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद लड़की का एक माफी वाला वीडियो भी सामने आया. वीडियो में किशोरी ने स्वीकार किया कि उससे गंभीर गलती हुई है और उसने भावनाओं में बहकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया. उसने कहा कि उसे अपने व्यवहार पर पछतावा है और वो देश से माफी मांगती है. लड़की ने ये भी बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शन स्थल पर गई थी और वहां मौजूद लोगों के प्रभाव में आकर उसने ऐसा किया.

लड़की की मां ने क्या कुछ कहा?

लड़की की मां ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री का रवैया उनके परिवार के लिए राहत लेकर आया है. उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी का जन्मदिन है और ऐसे दिन पर मिली ये माफी उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है. मां का मानना है कि बच्चों से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए.

इस मामले ने सोशल मीडिया के प्रभाव और नाबालिगों की भागीदारी पर भी बहस छेड़ दी है. लड़की की मां ने अपील की कि बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग और सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होने के संबंध में ज्यादा जागरूक किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि कम उम्र के बच्चे कई बार बिना पूरी समझ के दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं.

वहीं, इस पूरे घटनाक्रम के बीच कानूनी प्रक्रिया भी जारी है. पुलिस में दर्ज शिकायत और आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी हुई है. दूसरी तरफ, कई लोग इस मामले को बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के सही उपयोग के संदर्भ में भी देख रहे हैं.