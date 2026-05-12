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PM मोदी की अपील पर एक्शन मोड में CM मोहन यादव, काफिले की गाड़ियां घटाईं; अब नहीं होगी वाहन रैली
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब उनके काफिले में कम गाड़ियां रहेंगी और दौरों में वाहन रैली नहीं होगी. मंत्रियों और अधिकारियों से भी सादगी अपनाने की अपील की गई है.
MP CM Order After PM Modi Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल बचत और सादगी अपनाने की अपील का असर अब राज्यों में भी दिखाई देने लगा है. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम करने का बड़ा फैसला लिया है. साथ ही उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि उनके दौरों के दौरान किसी भी तरह की वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संकट को देखते हुए देश के हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील की है, मध्यप्रदेश सरकार उसे पूरी गंभीरता के साथ लागू करेगी.
कम होंगी काफिलों की गाड़ियां
राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब मुख्यमंत्री के कारकेड में पहले की तुलना में काफी कम वाहन शामिल होंगे. सुरक्षा के लिहाज से जरूरी गाड़ियों को ही अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा, मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम या दौरे के दौरान समर्थकों की बड़ी वाहन रैली नहीं निकाली जाएगी.
डॉ. मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से भी अपील की है कि वे यात्रा के दौरान कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें. सरकार चाहती है कि जनता के सामने सादगी और जिम्मेदारी का उदाहरण पेश किया जाए ताकि लोग भी ईंधन बचत को लेकर जागरूक हों.
इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने नए निगम-मंडल पदाधिकारियों को भी सादगी से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं. पदभार ग्रहण समारोहों में अनावश्यक भीड़ और वाहन रैली से बचने को कहा गया है. सरकार का मानना है कि ऐसे कदमों से ईंधन की बचत के साथ-साथ सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी.
‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करें’
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मेट्रो, बस और कारपूलिंग जैसे विकल्प अपनाने से पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कदम सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी है. सरकार ये दिखाना चाहती है कि जब देश किसी चुनौती का सामना कर रहा हो, तब नेताओं को खुद उदाहरण बनकर आगे आना चाहिए.
हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार ईंधन बचत पर जोर दे रही है. ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार का यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है. अब देखने वाली बात होगी कि दूसरे राज्य भी इसी तरह के कदम उठाते हैं या नहीं. फिलहाल, मध्यप्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रहित और संसाधनों की बचत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.
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