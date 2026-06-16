G7 Summit 2026: 'सम्मान और विश्वास पर बने वैश्विक रिश्ते...', G7 मंच से पीएम मोदी का दुनिया को भरोसे का संदेश

फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि वैश्विक सहयोग सम्मान, विश्वास और समानता पर आधारित होना चाहिए.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 16, 2026, 11:27 PM IST
G7 Summit 2026: 'सम्मान और विश्वास पर बने वैश्विक रिश्ते...', G7 मंच से पीएम मोदी का दुनिया को भरोसे का संदेश

PM Modi in G7 Summit 2026: फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (16 जून) को वैश्विक मंच से ऐसा संदेश दिया, जिसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सहयोग की दिशा पर महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ दी. G7 आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को ऐसी साझेदारियों की जरूरत है जो सम्मान और समानता पर आधारित हों, न कि निर्भरता पर.

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि भरोसे की कमी है. उनका मानना है कि देशों के बीच विश्वास ही वह आधार है, जिस पर स्थायी और मजबूत वैश्विक व्यवस्था खड़ी की जा सकती है. उन्होंने भरोसे को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति बताया.

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खास है PM मोदी का संदेश

फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया के कई प्रमुख नेता शामिल हुए. G7 देशों के साथ भारत, ब्राजील, केन्या, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया. ऐसे समय में जब दुनिया कई भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है, पीएम मोदी का यह संदेश विशेष महत्व रखता है.

सम्मेलन के दौरान रूस-यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई. इन चुनौतियों के बीच भारत ने सहयोग और संवाद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया. पीएम मोदी ने संकेत दिया कि वैश्विक समस्याओं का समाधान किसी एक देश के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए साझा जिम्मेदारी और पारस्परिक विश्वास जरूरी है.

‘सभी देशों की गरिमा का हो सम्मान’

प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां तभी सफल हो सकती हैं, जब सभी देशों की गरिमा और हितों का सम्मान किया जाए. उन्होंने ऐसे विकास मॉडल का समर्थन किया जिसमें सभी देशों को समान अवसर मिले और कोई भी राष्ट्र दूसरे पर अनावश्यक रूप से निर्भर न हो. ये विचार भारत की ‘समान साझेदारी’ की विदेश नीति को भी दर्शाता है.

G7 सम्मेलन इस साल कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के कारण चर्चा में है. यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव के अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव पर भी नेताओं के बीच विचार-विमर्श हो रहा है. दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस बात पर मंथन कर रही हैं कि आने वाले वर्षों में वैश्विक स्थिरता और आर्थिक विकास को कैसे मजबूत बनाया जाए.

G7 मंच पर दिया गया ये संदेश केवल कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है. आने वाले समय में ये विचार अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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