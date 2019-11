नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि अयोध्या पर आया उच्चतम न्यायालय का फैसला एक ‘नया सवेरा’ लेकर आया है और इसे किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि विविधता में भारत की एकता का सिद्धांत इसकी संपूर्णता में निहित है क्योंकि समाज के सभी तबकों ने निर्णय को खुले दिल से स्वीकार किया है. नए भारत में कटुता और भय के लिए कोई जगह नहीं है. राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया है. अब देशवासियों को राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर नए भारत के निर्माण में जुटना होगा.

