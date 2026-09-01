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'जरूरत न हो तो सोना मत खरीदो, शादी केवल...', GDP के 7.8% आंकड़ों के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, जानिए क्या बोले

भारत की 7.8% GDP ग्रोथ के बाद PM मोदी ने देश की आर्थिक मजबूती पर भरोसा जताया. उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए विदेश यात्रा घटाने, भारत में शादी करने और जरूरत न होने पर सोना न खरीदने की अपील की.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 1, 2026, 10:42 AM IST
'जरूरत न हो तो सोना मत खरीदो, शादी केवल...', GDP के 7.8% आंकड़ों के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, जानिए क्या बोले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े मजबूत आंकड़े सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की अपील की है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने करीब तीन मिनट के सेल्फी-स्टाइल वीडियो में पीएम मोदी ने पहली तिमाही में 7.8 फीसदी GDP ग्रोथ का जिक्र करते हुए इसे देश के लिए मजबूत संकेत बताया.

पीएम मोदी फिलहाल SCO समिट के लिए बिश्केक में हैं. वहीं से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं और खासकर Gen Z से सीधे जुड़ने की कोशिश की. अपने संदेश में उन्होंने आर्थिक विकास के साथ-साथ लोगों से ऐसी चीजों पर खर्च कम करने की अपील की, जिनके लिए देश को विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है.

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7.8% GDP Growth को बताया मजबूत संकेत

सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की GDP Growth 7.8 फीसदी रही. यह आंकड़ा उम्मीदों से बेहतर रहा और RBI के अनुमान को भी पीछे छोड़ गया. पीएम मोदी ने अपने वीडियो के साथ लिखा कि 7.8 फीसदी Growth मजबूत आंकड़ा है और इससे भी मजबूत देश का विश्वास है. उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय कई आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है.

‘झूठ की गूंज’ पर भी पीएम का तंज

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के कई हिस्से युद्ध और संकट से प्रभावित हैं. सप्लाई चेन में व्यवधान है और कोरोना महामारी के बाद से वैश्विक स्तर पर स्थिरता की कमी बनी हुई है. इसी दौरान उन्होंने देश में फैलाए जा रहे ‘झूठ की गूंज’ और निराशा का भी जिक्र किया. उनके इस बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान पर अप्रत्यक्ष राजनीतिक तंज के तौर पर देखा जा रहा है.

भारत में शादी पर फिर जोर

GDP आंकड़ों के साथ पीएम मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया. उन्होंने लोगों से विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग्स करने के बजाय ‘Wed in India’ को अपनाने की अपील की. उनका कहना था कि देश में ही शादी करने से स्थानीय कारोबार, पर्यटन और रोजगार को फायदा मिल सकता है. इसके अलावा उन्होंने भारतीयों से गैर जरूरी विदेश यात्रा पर खर्च कम करने का भी आग्रह किया.

‘जरूरत न हो तो सोना मत खरीदिए’

पीएम मोदी ने सोना खरीदने को लेकर भी लोगों से सोच-समझकर खर्च करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत न हो तो सोना खरीदने से बचना चाहिए. इसका संबंध उन्होंने देश की सेल्फ रिलायंस और विदेशी मुद्रा से जोड़ा. भारत बड़ी मात्रा में सोने का आयात करता है, इसलिए अनावश्यक खरीदारी कम होने से विदेशी मुद्रा पर दबाव घटाने में मदद मिल सकती है. पीएम मोदी ने इससे पहले भी वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच विदेश यात्रा और सोने के आयात को लेकर ऐसी अपील की थी.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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