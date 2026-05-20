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PM मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की जो 'मेलोडी टॉफी', उसे बनाने वाली कंपनी ने 60 हजार से शुरू किया था बिजनेस, बनी 45,579 करोड़ रुपये की कंपनी
Melody Chocolate Company: पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफियों का गिफ्ट दिया है. मेलोडी चाकलेट को पारले जी बनाती है.
Melody Chocolate Company: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को ‘मेलोडी’ टॉफियों का एक पैकेट उपहार में दिया. जैसा प्यार भरा यह गिफ्ट उतनी ही प्यारी है मेलोडी टॉपी बनाने वाली कंपनी की सफलता की कहानी. आइये जानते हैं 100 साल पुरानी इस कंपनी की सफलता की पूरी दास्तां.
कौन सी है ये कंपनी
मेलोडी चाकलेट पारले जी (Parle-G) बनाती है. यह कंपनी 1920 के दशक में स्थापित हुई थी. पारले-जी आज भारत में एक जाना पहचाना ब्रांड है.
#WATCH | “Thank you for the gift”, tweets Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni
She says, “Prime Minister Modi brought as a gift, a very, very good toffee- Melody”
(Video Source: Giorgia Meloni/’X’) pic.twitter.com/wbMALD723q
— ANI (@ANI) May 20, 2026
कौन हैं मालिक
पारले प्रोडक्ट्स का मालिकाना हक चौहान परिवार के पास है. जल्द की यह कंपनी शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लाने वाली है. हाल में एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि इसके लिए पांच बैंकों से बातचीत भी चल रही है.
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अभी यह एक प्राइवेट इंडियन इंटरप्राइज है. कंपनी की स्थापना 1929 में मोहनलाल दयाल चौहान ने की थी. अब उनके परिवार वाले यह कंपनी चला रहे हैं. कंपनी की कमान विजय चौहान के पास है. वह अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. वहीं शरद चौहान और राज चौहान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
कैसे पड़ी कंपनी की नींव
मोहनलाल दयाल चौहान मूल रूप से गुजरात के वलसाड जिले के पारडी के रहने वाले थे. मोहनलाल दयाल चौहान मुंबई में एक रेशम व्यापारी थे. वह 1920 के दशक के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित हुए और भारत में ब्रिटिश खाद्य उत्पादों को चुनौती देने का मन बनाया.
वह मॉडल कन्फेक्शनरी तकनीक सीखने के लिए जर्मनी गए और 60,000 रुपये की मशीनरी के साथ भारत लौटे. फिर 1928-29 में उन्होंने मुंबई के विले पारले इलाके में फैक्ट्री लगाई. कंपनी का नाम भी जगह से नाम पर पारले पड़ गया. आज पारले जी के मालिक चौहान परिवार के पास 45,579 रुपये के करीब संपत्ति है. इस कंपनी के बड़े ब्रांड्स ग्लूको, 20-20, पारले जी, मॉनाको, मैरी, क्रैकजैक हैं.
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