बच्चों के लिए खिलौने, पत्र और गिफ्ट्स मिलने पर खुश हुईं मीरा मांझी, अब PM मोदी से मांग लिया पति के लिए रोजगार

PM Modi Gifts To Meera Manjhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा माझी (Meera Manjhi) को एक पत्र लिखा. यह वही मीरा माझी है, जिससे पीएम मोदी 30 दिसंबर को अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान मिले थे. मीरा ने अब पीएम मोदी की तरफ से भेजे गए गिफ्ट्स को लेकर खुशी जाहीर की है और उनका धन्यवाद किया है. उनका कहना है कि उनके बच्चे भी अपने लिए खिलौने देख बेहद खुश हुए थे.

अयोध्या की मीरा मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने पति को नौकरी देने का आग्रह किया है. मोदी ने दौरे के बाद मीरा मांझी और उनके परिवार को चिट्ठी लिखकर नए साल की बधाई दी थी. मीरा ने कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं. पीएम मोदी ने नए साल पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजीं और लिखा कि हमारे परिवार से मिलकर उन्हें अच्छा महसूस हुआ. उन्होंने हमारे बच्चों के लिए कुछ खिलौने और बैग भेजे. हमारे बच्चे बहुत खुश हैं. प्रधानमंत्री ने खुद ही हम लोगों के लिए तोहफा भेजा है” हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं.’

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Ujjwala Yojana beneficiary Meera Majhi says, “I’m very happy. PM Modi sent his warm wishes on New Year and wrote that he felt good after meeting our family. He sent some toys and bags for our children. Our children are very happy. We want to thank… pic.twitter.com/zyvi5ofN3H

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 4, 2024