Hindi India Hindi

Pm Modi Gives Update On India Nuclear Program Kalpakkam

भारत ने रच दिया इतिहास, हासिल की बड़ी न्यूक्लियर कामयाबी, PM मोदी बोले - 'गर्व का क्षण'

भारत ने कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को क्रिटिकैलिटी तक पहुंचाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम में बड़ा कदम उठाया है. आइए जानते हैं थोरियम योजना और इसकी अहमियत के बारे में...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि भारत ने अपनी सिविल न्यूक्लियर यात्रा में एक अहम पड़ाव हासिल कर लिया है. देश अब अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को तेजी से आगे बढ़ा रहा है. यह कदम सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस उपलब्धि ने यह दिखा दिया है कि भारत अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है.

Today, India takes a defining step in its civil nuclear journey, advancing the second stage of its nuclear programme. The indigenously designed and built Prototype Fast Breeder Reactor at Kalpakkam has attained criticality. This advanced reactor, capable of producing more fuel… — Narendra Modi (@narendramodi) April 6, 2026

कलपक्कम में रिएक्टर ने छुआ नया मुकाम

तमिलनाडु के कलपक्कम में बना प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब ‘क्रिटिकैलिटी’ की स्थिति तक पहुंच गया है. इसका मतलब है कि रिएक्टर अब अपने आप नियंत्रित तरीके से परमाणु प्रतिक्रिया बनाए रखने में सक्षम हो गया है. यह पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है, जो देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है. इस उपलब्धि को हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें बेहद जटिल तकनीक और सटीक गणना की जरूरत होती है.

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खासियत

यह रिएक्टर सामान्य रिएक्टर से अलग है, क्योंकि यह जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उससे ज्यादा ईंधन पैदा करने की क्षमता रखता है. यही वजह है कि इसे ‘फास्ट ब्रीडर रिएक्टर’ कहा जाता है. यह तकनीक भविष्य में ऊर्जा की कमी को काफी हद तक कम कर सकती है. इससे भारत को लंबे समय तक सस्ती और स्थिर ऊर्जा मिल सकती है. साथ ही, यह तकनीक परमाणु ईंधन के बेहतर उपयोग का रास्ता भी खोलती है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

थोरियम की दिशा में मजबूत कदम

भारत के पास दुनिया के बड़े थोरियम भंडार मौजूद हैं, और यह रिएक्टर उस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है. परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें लंबे समय तक पूरी हो सकती हैं. यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि भारत अब पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी.

दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत

इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पहले मार्च 2024 में इस रिएक्टर की कोर लोडिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब सफलतापूर्वक अगले चरण तक पहुंच गई है. आने वाले समय में भारत इस तकनीक के जरिए वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मजबूत भूमिका निभा सकता है. यह उपलब्धि देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है, जो भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

Add India.com as a Preferred Source