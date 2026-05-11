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युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है, मेट्रो या कारपूलिंग का इस्तेमाल करें..., जानें गुजरात में क्या बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा कि देश की बेटियां अब सेना से लेकर स्टार्टअप तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने गुजरात मॉडल, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसरों को भारत की बड़ी ताकत बताया.

Published date india.com Updated: May 11, 2026 8:51 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है, मेट्रो या कारपूलिंग का इस्तेमाल करें..., जानें गुजरात में क्या बोले PM मोदी

PM Modi Work From Home Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 11 मई को एक बार फिर गुजरात में लोगों से तेल बचाने की अपील की है. उन्होंने साफ कहा कि युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है. उन्होंने अपील की है कि मेट्रो या कारपूलिंग का इस्तेमाल करें. ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दिया जाए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘जैसे ही छुट्टियां शुरू होती हैं, बच्चों को विदेश भेजने की तैयारी होने लगती है. आजकल विदेश घूमने और डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. पहले लोग मुझे अपनी विदेश में होने वाली शादियों के न्योते भेजते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे ये कम हो रहा है.’

PM मोदी की बड़ी अपील

उन्होंने कहा कि विदेश में शादी या छुट्टियां मनाने में देश का काफी विदेशी पैसा खर्च होता है. हमें सोचना चाहिए कि क्या भारत में घूमने के लिए अच्छी जगहों की कमी है? क्या हम अपने बच्चों को अपने देश का इतिहास, संस्कृति और खूबसूरत जगहें नहीं दिखा सकते? PM मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि छुट्टियां भारत में ही मनाएं और शादी-ब्याह जैसे बड़े कार्यक्रम भी अपने देश में करें. उनके मुताबिक भारत से सुंदर और पवित्र जगह हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘जब शादी भारत में होती है तो हमारे पूर्वजों की मिट्टी भी हमें आशीर्वाद देती है. शादी के लिए हमारे देश में खूबसूरत और शानदार जगहों की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें अपने ही देश में शादी करनी चाहिए. उन्होंने गुजरात के लोगों से कहा कि अब कोशिश करें कि शादियां ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ में आयोजित हों. वहां होने वाली हर शादी में ऐसा लगेगा जैसे सरदार पटेल खुद आशीर्वाद दे रहे हों. पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शादी समारोहों के लिए एक खास वेडिंग वेन्यू भी बनाया जाना चाहिए.’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘मैं देश के हर नागरिक से अपील करता हूं कि पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें. मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें. कारपूलिंग को बढ़ावा दें ताकि एक गाड़ी में ज्यादा लोग सफर कर सकें. उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक ने अब कई चीजें आसान बना दी हैं, इसलिए सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

PM मोदी ने ये भी कहा कि देश का बहुत सारा पैसा सोने के आयात पर विदेश चला जाता है. इसलिए हालात सामान्य होने तक लोग सोना खरीदना टाल दें. उन्होंने लोगों से ‘वोकल फॉर लोकल’ को जन आंदोलन बनाने की अपील करते हुए कहा कि विदेशी सामान की बजाय स्थानीय उत्पाद अपनाएं और अपने गांव, शहर और देश के उद्यमियों को मजबूत करें.’

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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