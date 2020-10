Load More

PM Gujarat Visit Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है. सरदार वल्लभ भाई पटेल (Sardar Patel) की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी (The Statue of Unity) पर पूजा की. इसके बाद पीएम एकता परेड (National Unity Day Parade) में शामिल हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ट्वीट कर लिखा, ‘राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जन्म-जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि. बता दें कि देश सरदार पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है. Also Read - IPL 2020: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने ट्रेंट बोल्ट

इसके अलावा पीएम मोदी गुजरात को आज सी-प्लेन की सौगात देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में देश की पहली सी-प्लेन सेवा (Seaplane) का आगाज करेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का IAS अधिकारियों को वर्चुअली संबोधित करने का भी कार्यक्रम है. सी प्लेन सेवा की उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा आज समाप्त हो जाएगा.