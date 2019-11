नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को टेलीफोन कर मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ को हाल के चुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी. मॉरीशस में बृहस्पतिवार को हुए चुनाव में जगन्नाथ को लोकप्रिय जनादेश मिला है. दो साल पहले उनके पिता के हटने के बाद वह इस पद आसीन हुए थे.

PM Modi had a telephonic conversation with Prime Minister of Mauritius, Pravind Kumar Jugnauth & congratulated him on his victory in recently concluded elections. PM Jugnauth accepted the invitation extended by PM Modi to visit India at his early convenience. (File pic) pic.twitter.com/PXNuXhhawB

