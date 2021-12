PM Modi Haldwani Visit: उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपना पक्ष मजबूत करने के लिए हर कोशिश कर रही हैं. पीएम मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज 17,500 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है. पीएम ने आज हल्द्वानी में एम्स का शिलान्यास किया है, जिससे पहाड़ी राज्य के लोगों को काफी फायदा होगा.Also Read - Election Commission Press Conference: यूपी विधानसभा चुनाव में वोटरों को मिलेंगी खास सुविधाएं, देखें लिस्ट

Prime Minister Narendra Modi inaugurates & lays the foundation of 23 developmental projects worth Rs 17,500 crores, in Haldwani, Uttarakhand pic.twitter.com/NbMIXqCHyR

