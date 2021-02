कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा पर गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से संसद के दोनों सदनों में दिए गए वक्तव्य की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘भारत माता का एक टुकड़ा’ चीन को दे दिया. Also Read - Rahul Gandhi ने संसद के नियमों का किया उल्लंघन, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बगैर रखवाया 2 मिनट का मौन

उन्होंने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चीन के सामने झुक गए और उन्होंने सैनिकों की शहादत के साथ विश्वासघात किया है.

कांग्रेस नेता ने संवाददाताओं से कहा, ''कल रक्षा मंत्री ने दोनों सदनों में बयान दिया. कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करने की जरूरत है. पहली बात यह है कि इस गतिरोध के शुरुआत से ही भारत का यह रुख रहा है कि अप्रैल, 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि हम फिंगर 4 से फिंगर 3 तक आ गए.''

The Defence Minister didn’t speak a word on the most important strategic area – Depsang Plains – from where China had entered. The truth is that the Prime Minister has given away the Indian territory to China. He must answer to the country: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/1VEKKoqktM

