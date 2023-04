Karnataka Elections 2023: PM मोदी ने मैसुरू में विशाल रोड शो किया, दो दिन में 6 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया

मैसुरू, कोलार/चन्नापटना/बेलूरु(कर्नाटक): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अपने दो दिवसीय चुनाव प्रचार को संपन्न करते हुए रविवार को देर शाम मैसुरू में विशाल रोड शो किया. प्रधानमंत्री ने दो दिन में 6 जनसभाओं को भी संबोधित किया. वार्षिक मैसुरू दशहरा के अंतिम दिन लोकप्रिय ‘जम्बू सावरी’ के बीच प्रधानमंत्री का रोड शो शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरा.

PM मोदी आज शाम को राज्य में अपनी तीसरी जनसभा को संबोधित करने के बाद हासन जिले से यहां पहुंचे और विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर सवार होकर रोड शो में हिस्सा लिया. रोड शो के दौरान मैसुरू के सांसद प्रताप सिम्हा, पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा और एस.ए. रामदास भी प्रधानमंत्री के साथ रहे. इस दौरान मोदी ने पारंपरिक मैसुरू पेटा और एक भगवा शॉल पहना था.

PM मोदी ने सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में जमा लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. पारंपरिक वेशभूषा में पुरुषों और महिलाओं की एक सांस्कृतिक मंडली भी पूरे रास्ते में साथ-साथ चली. बीजेपी के झंडे तथा प्रधानमंत्री के पोस्टर और कटआउट रोड शो के रास्ते में लगे नजर आये.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का नाता 85 प्रतिशत कमीशन से रहा है और हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले के सिलसिले में शाही परिवार जमानत पर है. यही वजह है कि कांग्रेस और उसके शाही परिवार पर से देश का भरोसा उठ गया है. कांग्रेस की छवि हमेशा से 85 प्रतिशत कमीशन से नाता रखने वाली पार्टी की रही है.

दक्षिण कर्नाटक के ओल्ड मैसुरु में तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मोदी ने विपक्षी दल जनता दल (सेक्युलर) और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें अस्थिरता का प्रतीक करार दिया. इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पकड़ कमजोर मानी जाती है और पार्टी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखने के लक्ष्य को लेकर वोक्कालिगा बहुल क्षेत्र में और अधिक सीट जीतना चाहती है.