छत्तीसगढ़ CM के शपथ समारोह में अलग अंदाज में दिखे PM मोदी, खुद ही राज्यपाल की टेबल खिसकाई, माइक भी किया ठीक | VIDEO

Vishnu Deo Sai Swearing in Ceremony: विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. साथ ही BJP विधायक अरुण साव (Arun Sao) और विजय शर्मा (Vijay Sharma) नेराज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली. यह पहला मौका है जब राज्य में मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं. शपथ ग्रहण समारोह में एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में नजर आए.

रायपुर में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही राज्यपाल की टेबल खिसकाई. इसके साथ-साथ उन्होंने राज्यपाल का माइक भी ठीक किया. प्रधानमंत्री को टेबल खिसकाते देख पास में मौजूद BJP अध्यक्ष अमित शाह भी तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने भी इसमें मदद की.

#WATCH | PM Modi attends the swearing-in ceremony of Chhattisgarh CM-designate Vishnu Deo Sai in Raipur pic.twitter.com/fdnimtaarr

— ANI (@ANI) December 13, 2023