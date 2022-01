PM Modi High Level Meeting: देश में कोरोना और उसके नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट (Omicron) के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना को लेकर केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं. राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) समेत कई पाबंदियां लगाई गई हैं. इन सबके बीच गुरुवार शाम साढ़े 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे. इससे पहले रविवार (9 जनवरी) को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोरोना और उसके नए ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट की समीक्षा की थी. इससे पहले प्रधानमंत्री ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी के हालात, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति व्यवस्था की चल रही तैयारियों, देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार और इसके जन स्वास्थ्य प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी.Also Read - Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 47 हजार नए केस, स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने बताया- कब लगेगा लॉकडाउन

PM Modi will interact with CMs of all states tomorrow at 4:30 pm via VC on Covid-19 situation

(file pic) pic.twitter.com/NpoG981BIu

— ANI (@ANI) January 12, 2022