PM Modi High Level Meeting: देश में कोरोना और उसके नए 'ओमिक्रॉन' वेरिएंट (Omicron) के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से बैठक की. बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहें. बैठक में कोरोना के मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई. मालूम हो कि इससे पहले बीते रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के मौजूदा हालात पर स्वास्थ्य अधिकारियों संग बैठक की थी. बता दें कि कोरोना को लेकर केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं. राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) समेत कई पाबंदियां लगाई गई हैं.

Prime Minister Narendra Modi starts a virtual meeting with CMs to review the COVID19 situation in their respective states

