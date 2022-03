दिल्ली के अंबेडकर भवन में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक (BJP Parliamentary Party Meet) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने वंशवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए इससे पार्टी को दूर रखने की नसीहत दी. हालिया चुनावों में सांसदों के बेटों के टिकट काटे जाने के विषय पर प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि ये पाप मैंने किया है और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं. उन्होंने कहा कि परिवारवाद (Dynasty Politics) के खिलाफ अगर हम दूसरी पार्टियों के खिलाफ जंग कर रहे हैं तो इस पर अपनी पार्टी में भी विचार करना चाहिए अगर सांसदों के बेटे को टिकट अगर नहीं मिला है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और अगर यह पाप है, मैंने किया है आपका शुक्रगुजार हूं की फिर भी हमारे साथ हैं.Also Read - बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान प्रधानमंत्री के पहुंचते ही मोदी-मोदी के नारों से गूंजा सदन, लगे जय श्रीराम के नारे

BJP Parliamentary Party meet | PM said, “If anyone’s candidature was rejected, that’s my responsibility”. He briefed on evacuation from Ukraine;gave strong message to MPs -family politics won’t be allowed in party, dynasty politics elsewhere in other parties to be fought: Sources

— ANI (@ANI) March 15, 2022