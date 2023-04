केरल में PM मोदी का भव्य स्वागत, रोड शो में पैदल चले, बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने बरसाए फूल

कोच्चि (केरल): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के सोमवार को कोच्चि पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया. बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों सहित हजारों की संख्या में लोग आईएनएस गरुड़ नौसैनिक हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल तक उनके रोड शो के लगभग 2 किलोमीटर लंबे मार्ग के दोनों ओर कतारों में खड़े थे.

केरल के पारंपरिक परिधान ‘मुंडू’ पहने पीएम मोदी कोच्चि की सड़कों पर निकले. सड़क के दोनों ओर लोगों की कतारें लग गईं और प्रधानमंत्री का जय-जयकार किया. उन्होंने उन पर पुष्प वर्षा भी की.

PM मोदी शाम पांच बजे के बाद नौसेना वायु स्टेशन पर उतरे और शाम 5बजकर करीब 40 मिनट पर वहां से अपना रोड शो शुरू किया. केरल की पारंपरिक पोशाक कसावु मुंडु पहने मोदी ने शुरू में कुछ दूर पैदल चले और सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.