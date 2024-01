'मोदी तीसरी बार PM बनेंगे तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, वे वहां पर अटल सेतु पुल का उद्घाटन करेंगे. उन्होंने Shree Kalaram Mandir में पूजा की. प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में रोड शो किया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लिया. इसी दौरान के कार्यक्रम में नासिक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, नए भारत की छवि तब दिखती है जब हम देखते हैं कि हम 10वें स्थान से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं. 3 महीने बाद जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे” तो हम हम तीन साल के भीतर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “ये मोदी-मोदी की गूंज आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने-कोने में है. आज हम सब के बीच एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हम सबको विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य दिया है. हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य विकसित भारत बनाने का है. विवेकानंद जी कहते थे कि एक लक्ष्य तय करो और उस लक्ष्य के बारे में दिन और रातभर सोचो, काम वही करो जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाए. बाकी सारे सपने भूल जाओ फिर आप उस लक्ष्य को पूरा होते हुए देखोगे.

मनुष्य के संकल्प से बड़ा कोई और लक्ष्य नहीं होता है, तो पीएम मोदी ने भी हमें विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य दिया है. आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है.

अनुराग ठाकुर ने कहा आज हमारे बीच में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमें देश को विकसित करने का लक्ष्य दिया है. जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, वहां पर सुभाष चंद बोस की मूर्ति लगी है. कुछ सालों में नासिक में कुंभ मनायेगें और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगें.

पहले 2 जी का घोटाला सुनने को मिलता है. हम 5 जी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. उस समय अतंरिक्ष घोटाला होता है और हम चंद्रमा के दक्षिण केंद्र पर पहुंचने वाले पहले देश बन गए हैं. पहले कोल स्कैम थे, हम आज स्टीम और लोहा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं.

पहले सोमनाथ और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है. आज कुछ लोग जातिवाद औऱ क्षेत्रवाद का जहर घोल रहे हैं. देश ही नहीं बचा तो जाति क्या करोगे.पहले देश को तोड़ने वाले थे, आज देश को जोड़ने वाले हैं. पहले तोड़ने की संस्कृति थी और आज जोड़ने की संस्कृति है. हमको जाति और इन चीजों से ऊपर उठकर देश को विकसित बनाने का लक्ष्य होना चाहिए.

Rashtriya Yuva Mahotsav में पीएम मोदी

Rashtriya Yuva Mahotsav में पीएम मोदी

Addressing the Rashtriya Yuva Mahotsav at Tapovan Ground, Prime Minister Narendra Modi says, "Today is a day of the youth power of India. This day is dedicated to the great man who filled India with new energy in the days of slavery… I am glad to…

Union Minister Anurag Thakur ने क्या कहा-

Union Minister Anurag Thakur ने क्या कहा-

Union Minister Anurag Thakur says, "The image of the new India is seen when we see that we have become 5th largest economy from 10th place. After 3 months, when PM Modi will become the prime minister for the third time, we will become the 3rd largest…

