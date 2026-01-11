By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
PM मोदी ने किया अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो फेज-2 का उद्घाटन, 5 नए स्टेशन शुरू, जानें रूट
अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो के फेज-2 का उद्घाटन कर दिया गया है, जिससे गुजरात के मेट्रो नेटवर्क का और विस्तार हुआ है. इस चरण में 5 नए मेट्रो स्टेशन जोड़े गए हैं, जो अहमदाबाद और गांधीनगर के प्रमुख इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे.
Ahmedabad Gandhinagar Metro Phase 2: अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच रोजाना यात्रा को आसान बनाने वाली मेट्रो सेवा ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है. रविवार, 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो के फेज-2 विस्तार का उद्घाटन किया. इस नए चरण के शुरू होने के साथ ही सचिवालय से महात्मा मंदिर तक मेट्रो सेवा का विस्तार हो गया है और नेटवर्क में 5 नए स्टेशन जुड़ गए हैं.
करीब 5.36 किलोमीटर लंबे इस नए कॉरिडोर से गांधीनगर के प्रशासनिक, रिहायशी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है. अब यात्रियों को सड़क परिवहन पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी और उन्हें एक ही लाइन पर निर्बाध मेट्रो यात्रा का लाभ मिलेगा.
फेज-2 में शुरू हुए 5 नए स्टेशन
इस विस्तार के तहत जिन नए स्टेशनों से मेट्रो सेवा शुरू हुई है, उनमें अक्षरधाम, जुना सचिवालय (ओल्ड सेक्रेटेरिएट), सेक्टर-16, सेक्टर-24 और महात्मा मंदिर शामिल हैं. इन सभी स्टेशनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आसपास के प्रमुख स्थानों तक पैदल पहुंच आसान हो सके.
अक्षरधाम स्टेशन सचिवालय के बाद पहला स्टेशन है और इसके सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक बनने की उम्मीद है. यहां से अक्षरधाम मंदिर तक सीधी पहुंच मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. इसके अलावा विद्या समीक्षा केंद्र, सेक्टर 10B और 18 के रिहायशी इलाके, सेक्टर-21 मार्केट और आसपास के शैक्षणिक व व्यावसायिक क्षेत्र भी पैदल दूरी पर हैं.
जुना सचिवालय स्टेशन
जुना सचिवालय स्टेशन पुराने सचिवालय परिसर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. अब उन्हें मुख्य सचिवालय स्टेशन से उतरकर सड़क परिवहन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. साथ ही यह स्टेशन ओल्ड MLA क्वार्टर्स और हेलिपैड एग्जीबिशन सेंटर से भी जुड़ता है.
सेक्टर-16 स्टेशन
सेक्टर-16 स्टेशन मुख्य रूप से रिहायशी इलाकों को सेवा देता है. यह सेक्टर 16, 22 और 23 के निवासियों के लिए सुविधाजनक है और स्वामीनारायण गुरुकुल के पास स्थित होने के कारण छात्रों और परिवारों को भी लाभ देगा.
सेक्टर-24 स्टेशन
सेक्टर-24 स्टेशन छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों के लिए अहम साबित होगा. इसके आसपास VPMP पॉलिटेक्निक, LDRP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, आईटीआई (सेक्टर-15) और गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे प्रमुख संस्थान स्थित हैं.
महात्मा मंदिर स्टेशन
महात्मा मंदिर स्टेशन इस रूट का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है. यहां से महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर, दांडी कुटीर म्यूजियम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया परिसर, गांधीनगर एथलेटिक कॉम्प्लेक्स और कादी सर्व विश्वविद्यालय तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. साथ ही इसकी नजदीकी गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से इंटरमोडल कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी.
फेज-2 के शुरू होने से सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों सभी को फायदा मिलेगा. इससे न सिर्फ सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच यात्रा समय भी घटेगा. कुल मिलाकर, यह विस्तार गुजरात की शहरी परिवहन व्यवस्था में एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है, जो तेज़, स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें