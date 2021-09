दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में दो रक्षा कार्यालय परिसरों (Defence Offices Complexes) का उद्घाटन किया. दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग (Delhi’s Kasturba Gandhi Marg) और अफ्रीका एवेन्यू (Africa Avenue) में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है. पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताक़त को हर तरह से मज़बूत बनाने में जुटे हैं. एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे है. ऐसे में देश की सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने परिसरों में हो वह कैसे संभव हो सकता है?Also Read - Delhi Fire: दिल्‍ली के मायापुरी में फैक्‍ट्री में भीषण आग, 17 दमकल वाहन बुझाने में जुटे

जो लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर पड़े थे…उस पर बिल्कुल चुप रहते थे

पीएम ने कहा, "जो लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर पड़े थे, वे बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है, जहां 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है उस पर बिल्कुल चुप रहते थे."

#WATCH | “People who were after Central Vista Project would be conveniently quiet on this, which is also part of Centra Vista… They knew their falsity would be exposed…,” says PM Narendra Modi at the launch of New Defence Offices Complexes in Delhi pic.twitter.com/jIFNaVv55d

