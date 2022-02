Statue of Equality: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शनिवार को हैदराबाद में 216 फीट ऊंची ‘स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी’ का उद्घाटन किया. ‘स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी’ प्रतिमा 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य (Saint Sri Ramanujacharya) की याद में बनाई गई है.Also Read - Uttarakhand Polls 2022: राहुल गांधी ने 4 बड़े वादे किए, कहा- मनमोहन सिंह का समय 'गोल्डन पीरियड' था, PM मोदी 'किंग'

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने श्रीरामनगर स्थित रामानुजाचार्य के मंदिर परिसर स्थित एक यज्ञशाला में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की. उन्होंने परिसर में बने 108 दिव्य देशम (सजावटी रूप से नक्काशीदार मंदिर) की परिक्रमा भी की. यह दिव्य देशम 'स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी' के चारों ओर बने हुए हैं. 'स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी' का उद्घाटन, रामानुजाचार्य की वर्तमान में जारी 1000 वीं जयंती समारोह यानी 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्राब्दि समारोह का हिस्सा है. कार्यक्रम के दौरान संत रामानुजाचार्य की जीवन यात्रा और शिक्षा पर थ्रीडी 'प्रजेंटेशन मैपिंग' का भी प्रदर्शन किया गया.

Telangana | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the 216-feet tall 'Statue of Equality' commemorating the 11th-century Bhakti Saint Sri Ramanujacharya in Shamshabad pic.twitter.com/dxTvhQEagz

