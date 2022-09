PM Modi Inaugurates Kartavya Path: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन (Kartavya Path) किया. कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू (Central Vista Avenue) पर प्रदर्शनी देखी. इस दौरान उन्होंने ‘श्रमजीवी’ से कहा कि वह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे.Also Read - प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण

PM Modi inaugurates all new redeveloped Rajpath as Kartvyapath in New Delhi pic.twitter.com/owdlU05VKl

