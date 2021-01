PM Modi, Western Dedicated Freight Corridor,Rewari-Madar section, indian railway: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज गुरुवार को पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारा (Western Dedicated Freight Corridor) के 306 किमी लंबे न्‍यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया.वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व के पहले डबल स्टैक लांग हॉल कंटेनर ट्रेन आपरेशंस (1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन) को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया. Also Read - Budget 2021: शुक्रवार को पीएम मोदी प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से करेंगे बातचीत, बजट पर होगी चर्चा

तो आने वाला समय भी शानदार और जानदार होना तय

इस मौके पर पीएम ने कहा, जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है. तो आने वाला समय भी शानदार और जानदार होना तय है.मोदी ने कहा, पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारों को भारत के लिए एक गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है. यह देश के विभिन्न हिस्सों में नए विकास केंद्रों के विकास में मदद करेगा.

ये देश के तेज विकास के कॉरिडोर हैं

पीएम ने कहा, आज का दिन NCR, हरियाणा और राजस्थान के किसानों, उद्यमियों, व्यापारियों के लिए नए अवसर लाया है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए आधुनिक रुट नहीं हैं. ये देश के तेज विकास के कॉरिडोर हैं.

आज भारत दुनिया के गिने चुने देशों में

न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ तक 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियों की शुरुआत के साथ आज भारत दुनिया के गिने चुने देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है.

मेड इन इंडिया और COVID19 टीके ने भारत के लोगों में एक नया विश्वास पैदा किया

पीएम मोदी ने कहा, मेड इन इंडिया और देश में बने COVID19 टीके ने भारत के लोगों में एक नया विश्वास पैदा किया है.

जापान और उसके लोग हमारे साथ भरोसेमंद मित्र की तरह खड़े हुए हैं

पीएम मोदी ने कहा, भारत की विकास यात्रा के दौरान जापान और उसके लोग हमारे साथ भरोसेमंद मित्र की तरह खड़े हुए हैं. पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी, जापान ने हमें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की. मैं जापान और उसके लोगों को धन्यवाद देता हूं.

