लाल किले से गरजे PM मोदी- बीते 12 साल में देश ने पकड़ी नई रफ्तार, 2047 में साकार होगा विकसित भारत का सपना

PM Modi Independence Day Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया. उन्होंने कहा कि जब 1947 में आजादी के 100 साल होंगे तो हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. (Photo: ANI)

Independence Day 2026: देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विकसित भारत का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आज भारत ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है. वो सपना है कि जब 1947 में आजादी के 100 साल होंगे, तो हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है. जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है. दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है.

आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। वो सपना है कि जब 1947 में आजादी के 100 साल होंगे, तो हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। जब दुनिया की सबसे… pic.twitter.com/cJonBI2uoG — BJP LIVE (@BJPLive) August 15, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश बहुत सारे सपने लेकर आजाद हुआ था, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए, होती है-चलती है, हो जाएगा-देखा जाएगा इसमें ही खोए रहे. 2014 तक आते-आते तो पूरे विश्व ने हमें ‘फ्रेजाइल फाइव’ में डंप कर दिया था. पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है. तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं. देश-राज्यों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोक पाना नामुमकिन है.

पिछले 12 वर्षों में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इन प्रयासों को आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं। उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके उससे… pic.twitter.com/iu0vxCCtem — BJP LIVE (@BJPLive) August 15, 2026

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर प्रकार से प्रयास किया है. मैं उनके इन प्रयासों को आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं. उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके उससे बाहर निकले हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा, खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, इतना ही नहीं आधुनिक युग को लेकर भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया.