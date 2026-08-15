EnglishHindi

Independence Day: 'छोटे सपनों से नहीं चलेगा काम, अब बड़े सपने देखने चाहिए'- लाल किले की प्राचीर से बोले PM मोदी

PM Modi Independence Day Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया. इस दौरान उन्होंने 2047 के विकसित भारत की बात भी की.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 15, 2026, 8:03 AM IST
PM Modi Red FOrt
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. (Photo: ANI)

Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश नये संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है. आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है. उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों कोई भी राष्ट्र तभी महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है.

PM मोदी ने कहा, ‘अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है. अब बड़े सपने होने चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़े सपने सोच का विस्तार करते हैं और देश के संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए.’ इससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए महात्मा गांधी समेत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया. उन्होंने कहा, ‘आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है.’

और पढ़ें: Independence Day 2026 Live: देश मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस, पीएम मोदी बोले- 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प

मोदी ने कहा कि लाल किले पर पहली बार ‘वंदे मातरम्’ गूंज रहा है और जब देश ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष मनाया जा रहा है, तब इससे बेहतर अवसर कुछ नहीं हो सकता. प्रधानमंत्री ने देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.