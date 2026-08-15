Independence Day: 'छोटे सपनों से नहीं चलेगा काम, अब बड़े सपने देखने चाहिए'- लाल किले की प्राचीर से बोले PM मोदी

PM Modi Independence Day Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया. इस दौरान उन्होंने 2047 के विकसित भारत की बात भी की.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. (Photo: ANI)

Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश नये संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है. आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है. उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों कोई भी राष्ट्र तभी महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है.

PM मोदी ने कहा, ‘अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है. अब बड़े सपने होने चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़े सपने सोच का विस्तार करते हैं और देश के संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए.’ इससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए महात्मा गांधी समेत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया. उन्होंने कहा, ‘आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है.’

Delivering his Independence Day address, PM Modi says, “Today, India has a big dream to become a developed nation by 2047. When the world’s most populous country takes the resolution to become a developed nation, it becomes an introduction of our courage, and the world is… pic.twitter.com/bSF11dhgz6 — ANI (@ANI) August 15, 2026

मोदी ने कहा कि लाल किले पर पहली बार ‘वंदे मातरम्’ गूंज रहा है और जब देश ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष मनाया जा रहा है, तब इससे बेहतर अवसर कुछ नहीं हो सकता. प्रधानमंत्री ने देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है.