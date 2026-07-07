'रामायण से समुद्र तक हमारा रिश्ता...', भारत और इंडोनेशिया रिश्तों को लेकर क्या कुछ बोले PM मोदी| बड़ी बातें

इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समुद्री रिश्तों को नई ऊंचाई देने की अपील की है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 7, 2026, 4:05 PM IST
'रामायण से समुद्र तक हमारा रिश्ता...', भारत और इंडोनेशिया रिश्तों को लेकर क्या कुछ बोले PM मोदी| बड़ी बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. Image Source- Twitter (PMO India)
  • भारत विस्तारवाद नहीं, विकास की नीति में विश्वास रखता है: PM मोदी.
  • समुद्र को दोनों देशों के बीच दूरी नहीं, बल्कि साझेदारी का पुल बताया.
  • रामायण, महाभारत और गरुड़ जैसी साझा विरासत का विशेष उल्लेख किया.
  • भारत-इंडोनेशिया को आने वाले 25 वर्षों में वैश्विक विकास का साझेदार बताया.

PM Modi Speech in Indonesia: इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को केवल कूटनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि हजारों सालों से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समुद्री रिश्तों का प्रतीक बताया. अपने संबोधन में उन्होंने साफ किया कि दोनों देशों का भविष्य सहयोग, विकास और साझा समृद्धि पर आधारित होगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया की आजादी लगभग एक ही दौर में हुई. उन्होंने याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का मजबूती से समर्थन किया था. साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके प्रयासों ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाया.

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‘केवल समुद्र से जुड़े पड़ोसी नहीं…’

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को भी विस्तार से रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया केवल समुद्र से जुड़े पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि रामायण, महाभारत, नालंदा की परंपरा, वायांग कला, संगीत, नृत्य और बोरोबुदुर व प्रम्बानन जैसे ऐतिहासिक स्मारक दोनों देशों को गहराई से जोड़ते हैं. उन्होंने हल्के अंदाज में इंडोनेशिया के ‘क्रुपुक’ और भारत के ‘पापड़’ का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के स्वाद और मसालों में भी समानता दिखाई देती है.

प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद महासागर को दोनों देशों के साझा भविष्य का आधार बताते हुए कहा कि इतिहास में यही समुद्री मार्ग व्यापार, संस्कृति और सभ्यताओं के आदान-प्रदान का माध्यम रहे हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यही समुद्री संपर्क भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

‘विकास की नीति पर चलता है भारत’

अपने संबोधन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विस्तारवाद की नहीं, बल्कि विकास की नीति पर चलता है. उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास’ को भारत की मूल सोच बताते हुए कहा कि भारत सभी देशों की साझी प्रगति और सहयोग में विश्वास रखता है. उन्होंने कहा कि भले ही दोनों देशों की राजधानियां हजारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन समुद्र ने कभी उन्हें अलग नहीं किया, बल्कि हमेशा एक-दूसरे से जोड़े रखा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब आने वाले 25 साल भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देश मिलकर न केवल अपनी प्रगति सुनिश्चित करेंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मानवता की सेवा और स्थायी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

उन्होंने इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर वहां की जनता और सरकार का आभार भी व्यक्त किया. साथ ही राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया की मित्रता किसी ‘कॉपीराइट’ की मोहताज नहीं है. ये रिश्ता विश्वास, सम्मान और सालों पुराने अपनत्व पर आधारित है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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