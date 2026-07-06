भारत की बढ़ेगी पकड़, इंडो-पैसिफिक में मजबूत होगी रणनीति! समझिए PM मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का बड़ा संदेश: Explained

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति, समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए बेहद खास मानी जा रही है. इस दौरे में रक्षा सहयोग, व्यापार, स्थानीय मुद्रा में कारोबार समेत कई मुद्दों को महत्व दिया गया है.

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भारत-इंडोनेशिया ने ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया.

दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया.

स्थानीय मुद्रा में व्यापार और निवेश बढ़ाकर आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने की योजना बनी.

सांस्कृतिक विरासत और भारतीय प्रवासी समुदाय को दोनों देशों के रिश्तों की बड़ी ताकत बताया गया.

PM Modi Indonesia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा केवल एक द्विपक्षीय दौरा नहीं है, बल्कि ये भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसकी रणनीतिक सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है. दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के सबसे अहम साझेदारों में शामिल इंडोनेशिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित होने की वजह से वैश्विक समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण देश है.

भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) स्थापित हुई थी. मौजूदा यात्रा का मकसद इस साझेदारी को और गहरा बनाना, रक्षा, व्यापार, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है.

‘एक्ट ईस्ट’ नीति को नई मजबूती

भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है. इंडोनेशिया इस नीति का प्रमुख स्तंभ माना जाता है क्योंकि ये ASEAN का सबसे बड़ा देश होने के साथ-साथ मलक्का जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के निकट स्थित है. प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत की पूर्वी समुद्री रणनीति को मजबूत करने के साथ-साथ ASEAN देशों के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी को भी प्रदर्शित करती है. इससे भारत की क्षेत्रीय भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे.

समुद्री सुरक्षा और MAHASAGAR विजन

भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है. इसी दिशा में ‘MAHASAGAR’ (Mutual and Holistic Advancement for Security Across the Regions) विजन को आगे बढ़ाया जा रहा है. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने समुद्री निगरानी (Maritime Domain Awareness), संयुक्त अभ्यास, रक्षा प्रशिक्षण और नौसैनिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई.

इंडोनेशिया का एक संपर्क अधिकारी भारत के Information Fusion Centre–Indian Ocean Region (IFC-IOR) में तैनात किया जाएगा, जिससे समुद्री गतिविधियों की बेहतर निगरानी संभव होगी. इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (DSSC) में इंडोनेशियाई सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगी.

आर्थिक सहयोग को नई गति

भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दोनों देश इसे और विस्तार देना चाहते हैं. स्थानीय मुद्रा में व्यापार (Local Currency Trade) को बढ़ावा देने पर चर्चा इस दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी, लेनदेन आसान होगा और छोटे-बड़े व्यवसायों को फायदा मिलेगा.

दोनों देश पर्यटन, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), सप्लाई चेन और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. भारत इंडोनेशिया के प्राकृतिक संसाधनों और समुद्री अर्थव्यवस्था से लाभ उठा सकता है, जबकि इंडोनेशिया भारत के विशाल बाजार और तकनीकी क्षमता का फायदा उठा सकता है.

सांस्कृतिक रिश्ते बने बड़ी ताकत

भारत और इंडोनेशिया के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं. रामायण और महाभारत की कहानियां आज भी इंडोनेशिया की संस्कृति, कला और नृत्य परंपराओं का हिस्सा हैं. जकार्ता स्थित जवाहरलाल नेहरू इंडियन कल्चरल सेंटर और बाली स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र योग, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं.

भारत हर साल इंडोनेशियाई छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध कराता है. वहीं, इंडोनेशिया में रहने वाला भारतीय मूल का समुदाय दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु की भूमिका निभाता है.

चीन के संदर्भ में रणनीतिक महत्व

हालांकि, भारत और इंडोनेशिया किसी तीसरे देश के खिलाफ गठबंधन नहीं बना रहे हैं, लेकिन दोनों देश स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं. दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को देखते हुए भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मलक्का जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है. इस क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया का सहयोग समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार की स्थिरता के लिए बेहद अहम है.

आगे की राह

प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ये साफ करती है कि भारत केवल आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि सुरक्षा, तकनीक, संस्कृति, शिक्षा और समुद्री सहयोग के जरिए दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध स्थापित करना चाहता है. भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति, इंडो-पैसिफिक विजन और ASEAN देशों के साथ बढ़ता सहयोग आने वाले सालों में भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत कर सकता है. इंडोनेशिया के साथ गहरी होती साझेदारी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है?

ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, रक्षा सहयोग और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

MAHASAGAR विजन क्या है?

MAHASAGAR भारत की समुद्री सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है.

स्थानीय मुद्रा में व्यापार से क्या फायदा होगा?

इससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी, भुगतान आसान होगा, व्यापार लागत कम होगी और दोनों देशों के कारोबारियों को ज्यादा लाभ मिलेगा.

भारत और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंध कितने पुराने हैं?

दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं. रामायण, महाभारत, योग और बौद्ध-हिंदू विरासत आज भी इंडोनेशिया की संस्कृति में दिखाई देती है.

इस यात्रा का इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा?

भारत और इंडोनेशिया का बढ़ता सहयोग समुद्री सुरक्षा, नियम-आधारित व्यवस्था, क्षेत्रीय स्थिरता और मुक्त नौवहन को मजबूती देगा.