पीएम मोदी ने शेयर किया नया इंस्टा वीडियो, एंटी पेपर लीक बिल पर दिया बड़ा मैसेज

पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो शेयर कर एंटी पेपर लीक बिल पर बड़ा संदेश दिया. जानिए छात्रों के लिए उन्होंने क्या कहा और नए कानून का क्या असर होगा.

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एंटी पेपर लीक बिल पर दिया बड़ा मैसेज (Image: Insta/pm modi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो संदेश जारी करते हुए एंटी पेपर लीक बिल को देश की परीक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि संसद ने ऐसा कानून पास किया है, जिससे परीक्षाएं पहले से ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी बनेंगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम कर रही है. उनका कहना है कि छात्रों की मेहनत सुरक्षित रहे और उन्हें निष्पक्ष माहौल मिले, इसके लिए कई जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार का काम आगे भी जारी रहेगा.

सालों से बनी हुई थी पेपर लीक की समस्या

प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या नई नहीं है. पिछले कई दशकों से अलग-अलग राज्यों और केंद्र स्तर पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं. इसकी वजह से लाखों छात्रों की मेहनत पर असर पड़ता है और उनके भविष्य को नुकसान पहुंचता है. उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना जरूरी है. सरकार ने इसी सोच के साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत हो सके.

टेक्नोलॉजी का बढ़ेगा इस्तेमाल

पीएम मोदी ने कहा कि अब परीक्षा व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करना समय की जरूरत है. उन्होंने बताया कि सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है, फास्ट ट्रैक व्यवस्था तैयार की है और राज्यों के सुझावों को भी महत्व दिया है. उनका कहना है कि नई तकनीक की मदद से परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा. इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और परीक्षा प्रक्रिया पहले से ज्यादा मजबूत बन सकेगी.

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पेपर माफिया पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ कहा कि पेपर लीक करने वाले गिरोह और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत थी और इसी वजह से सरकार यह विधेयक संसद में लेकर आई. अब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से यह बिल पास हो चुका है. प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं, ताकि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके.

छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने पर जोर

अपने वीडियो संदेश के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक जारी नहीं रहने देगी. उन्होंने देशवासियों से मिलकर काम करने की अपील की और कहा कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है. उनका कहना है कि मजबूत और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम है. सरकार आगे भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम करती रहेगी, ताकि हर छात्र को अपनी मेहनत का सही परिणाम मिल सके.