देश में कोरोना की भयावह स्थिति के बीच इस महामारी से जंग की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथ में ले ली है. उन्होंने बुधवार को इस महामारी से लड़ने के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की और इस दौरान ऑक्सीजन टैंकरों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों के परिवहन में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तेजी लाने का निर्देश दिया.

वायु सेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की और देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति में सुधार के लिए वायु सेना द्वारा किए जा रहे प्रयासों से उन्हें अवगत कराया.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक भदौरिया ने प्रधानमंत्री को बताया कि भारतीय वायु सेना देश की कोविड-19 संबंधी जरूरतों को पूरी करने के लिए 24 घंटे प्रयासरत है.

बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन टैंकरों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन ऑपरेशन की गति तेज करने, उसका स्तर बढ़ाने और उसकी सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया.’’

Air Chief Marshal RKS Bhadauria called on Prime Minister Narendra Modi today. He briefed the PM on the efforts being undertaken by IAF to help in the #COVID19 related situation: Prime Minister’s Office (PMO) pic.twitter.com/vztkN9VRQ3

— ANI (@ANI) April 28, 2021